Jorge Henrique vai buscar parcerias para solucionar problemas de Mendes

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2021, 09:17 horas

Mendes- O prefeito eleito de Mendes, Jorge Henrique (Solidariedade), assumiu o cargo nesta sexta-feira (1°) anunciando que vai buscar parcerias com os governos estadual e federal, e com a iniciativa privada para resolver os problemas da cidade. “Sei da grande expectativa da população com a nossa gestão e das dificuldades que temos pela frente. Vou lutar com todas as forças para fazer sempre o melhor, buscando parcerias para obter investimentos para Mendes”, disse o prefeito em seu discurso de posse.

A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara Municipal, às 17h, e teve a participação da secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, e do deputado federal Aureo Ribeiro, presidente regional do Solidariedade. A secretária anunciou a liberação pelo governo estadual de R$ 6,2 milhões para o Fundo Municipal de Saúde de Mendes, para o combate à epidemia do Covid-19. Ela disse que o governador Cláudio Castro tem compromisso de ajudar Mendes.

O deputado Aureo reforçou a afirmação da secretária e disse que também vai ajudar a cidade, buscando recursos do governo federal para obras de infraestrutura. Para ele, a Câmara de Vereadores terá um papel fundamental devido ao agravamento da crise econômica por causa da pandemia. “É um período de austeridade, de responsabilidade, de enxugar a máquina pública por causa da queda de receita e a Câmara tem um papel importante neste momento”, afirmou Aureo.

Além do prefeito tomaram posse também o vice-prefeito Luiz Henrique Jiló (PSL) e os nove vereadores eleitos para o mandato 2021/2024 Após a posse, os vereadores elegeram a Mesa Diretora do Legislativo para o biênio 2021/22. O vereador Fernando Alves Fonseca (PSC) foi eleito presidente na disputa que teve duas chapas. O vice-presidente será o vereador Leonardo Santos Leal (PSC), a primeira-secretária a vereadora Edilene da Silva Martins dos Santos (Solidariedade) e o segundo-secretário o vereador Tiago de Souza Ferreira (Republicanos).

Em seguida, às 19h, no auditório da Prefeitura Municipal, o prefeito deu posse aos secretários municipais. Ele pediu aos secretários que tenham o compromisso “de atender bem a população, de forma humanizada”. “Precisamos fazer o máximo possível com poucos recursos” disse Jorge Henrique. Por conta da pandemia de Covid-19, o acesso às duas cerimônias foi restrito a familiares dos empossados e autoridades do município.