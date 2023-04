Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo

Matéria publicada em 14 de abril de 2023, 20:42 horas

Rio – O Flamengo anunciou na noite desta sexta-feira (14) Jorge Sampaoli como novo técnico do clube. O contrato do argentino vai até 31 de dezembro de 2024. Ele deve se apresentar ao clube rubro-negro neste fim de semana.

Sampaoli deixa a Espanha, onde treinava o Sevilla, para comandar o Flamengo. O nome dele virou consenso entre os dirigentes rubro-negros após os resultados recentes e a incerteza pelo futuro de Jorge Jesus.

Ex-técnico da Argentina e passagens por clubes brasileiros

Jorge Sampaoli começou o sucesso no futebol no Chile, a partir de 2011, quando conquistou a Copa Sul-Americana com a Universidad do Chile – na campanha, eliminou o Flamengo nas oitavas de final com direito a uma goleada por 4 a 0 no Rio de Janeiro.

Em 2012, assumiu o comando da seleção chilena e conquistou em 2015 a primeira Copa América da história do país. Em 2016, teve a primeira chance na Europa, no comando do Sevilla. A passagem foi rápida, e o destino seguinte foi a seleção da Argentina.

Em 2019, no comando do Santos, ele foi o maior desafiante do Flamengo de Jorge Jesus e terminou o Brasileirão na vice-liderança. No ano seguinte, levou o Atlético-MG ao terceiro lugar.

No Brasil, Sampaoli ficou marcado por agitar bastidores de Santos e Atlético-MG pelas cobranças e postura enérgica. A maioria dos problemas tinha motivo financeiro, com salários atrasados e, na opinião do treinador, recursos insuficientes para reforços.