Jornalista Ananda Valente morre vítima de Covid-19

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2021, 11:35 horas

Volta Redonda – Na manhã deste dia 01 de janeiro, foi confirmada a morte da jornalista Ananda Valente, de 30 anos, mais uma vítima da Covid-19. De acordo com as primeiras informações, Ananda, que era assessora de imprensa do Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa), estava internada no Hospital Regional desde o último dia 17 e na madrugada desta sexta-feira acabou não resistindo.

Segundo amigos, Ananda vinha se recuperando bem. Nos últimos dias estava sendo acordada do coma induzido, fazendo desmame de ventilação, mas nesta madrugada teve duas paradas cardíacas.

De acordo com informações do site Obituário online, da prefeitura de Volta Redonda, não haverá velório e Ananda será enterrada em Vassouras.