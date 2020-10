Jovem assassinado era filho de vereador de Barra do Piraí

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 15:47 horas

Barra do Piraí – Lohann da Silva Groetaers, de 21 anos, foi assassinado na noite de segunda-feira, dia 5, na localidade conhecida como Colômbia, no bairro Areal, em Barra do Piraí. Ele era filho do vereador Valdecir Groetaers Pegas, conhecido como Cica (MDB).

Policiais civis da 88º DP (Barra do Piraí) investigam o crime. Eles apuraram a informação que em maio deste ano, Lohann escapou de uma tentativa de homicídio também em Barra do Piraí.