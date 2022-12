Jovem de 14 anos morre em acidente na estrada que liga Barra Mansa a Bananal - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2022, 15:48 horas

Carro em que ela estava junto com a mãe e o padrasto atingiu uma árvore. O casal ficou gravemente ferido

Barra Mansa/Bananal – A adolescente Carolinny Ramos Lucas, de 14 anos, morreu na manhã desta terça-feira (13), depois de o veículo em que estava atingir uma árvore, na Rodovia Álvaro Brasil (SP-64), em Bananal-SP. A via faz parte do trecho paulista da estrada que faz ligação com Barra Mansa (RJ-157 – Rodovia Eng. Alexandre Drable). O acidente ocorreu por volta das 9h, na altura da Fazenda Independência.

O veículo, um Honda Fit Ex cinza, era conduzido pelo padrasto, Nailton Aparecido Ferreira, de 49 anos, que ficou preso às ferragens. A mãe, Lúcia Helena Lopes Ramos, de 44 anos, estava no banco do carona e também ficou gravemente ferida. A estrada possui sinalização e asfalto de qualidade, mas o homem perdeu a direção do veículo em uma curva e acabou derrapando.

A família seguia na pista sentido Bananal, onde Carolinny ficaria na casa do pai. Ela também ficou presa às ferragens, chegou a ser socorrida por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros do Rio, mas morreu no local do acidente.

O casal foi socorrido para a Santa Casa de Barra Mansa e a vítima fatal para a Unidade de Saúde Mista de Bananal.

A adolescente era estudante do 9° ano da Escola Municipal Professor José Luiz Ferreira Guimarães. A unidade de ensino publicou uma nota de pesar sobre seu falecimento.

O padrasto foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e segue internado junto com a mulher em uma unidade de saúde da cidade paulista.