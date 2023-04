Jovem de 19 anos é atropelado por ônibus no Brasilândia, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 20:34 horas

Volta Redonda – Um rapaz de 19 anos foi atropelado por um ônibus no KM 282 da BR- 393, no bairro Brasilândia. As informações dão conta de que o jovem ficou preso embaixo do veículo até ser socorrido.De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o trânsito ficou parado no sentido Volta Redonda até o término do restate. A vítima foi socorrida e conduzida, com lesões graves, ao Hospital São João Batista. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia (DP).

Jovem ficou preso embaixo do veículo

Foto cedida pela Polícia Rodoviária Federal