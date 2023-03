Jovem de 21 anos e idoso de 67 disputam mesma vaga na CBSI - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 08:49 horas

Processo seletivo terá entrevistas também nesta quarta; maioria dos candidatos já têm formação profissionalizante e alguma experiência

Volta Redonda – O levantamento feito pela reportagem do DIÁRIO DO VALE durante o processo seletivo promovido pela CBSI, prestadora de serviços para a CSN, que começou nesta terça (21) e vai até quarta (22), na sede da Aciap de Volta Redonda, mostrou as duas “pontas” do mercado de trabalho: de um lado, um homem com 67 anos de idade, 48 de experiência na sua área de especialização e 59 registros na carteira de trabalho, querendo permanecer na ativa; de outro, uma jovem de 21 anos, com formação profissionalizante e experiência adquirida como aprendiz, querendo se consolidar profissionalmente.

O primeiro já teria condições de se aposentar, mas prefere continuar trabalhando para ter renda maior. É Jésus Salustiano Bento, 67 anos. Ele veio de Minas Gerais para Volta Redonda há 20 anos e tem o Ensino Médio completo, além de cursos profissionalizantes. Trabalhou na Petrobrás por mais de 10 anos e em várias empreiteiras, incluindo a Odebrecht.

— Sou soldador tig e eletrodo. Estou desempregado há 15 dias. O que eu quero é somar com empresa. Temos que procurar sempre o melhor. Tenho 59 assinaturas em carteira. Comecei a soldar em 1978, são 45 anos de solda. Peguei indenização do último emprego e guardei, para não passar aperto. Graças a Deus tenho conseguido pagar as contas. Trabalhei em diversas plataformas da Petrobrás. Não quero ganhar dinheiro de aposentadoria, prefiro trabalhar agora — disse. Ele calcula que, se se aposentasse, receberia cerca de R$ 2.000 mensais, cerca de um terço do salário que recebe como soldador.

A segunda é Vitória Maria Moraes, 21 anos, soldadora em estrutura metálica, casada, com um filho. Ela tem o Ensino Médio completo e procura uma oportunidade de carreira, mas teme não ser contratada porque a maioria dos competidores tem mais experiência do que ela. O fato de estar fazendo alguns extras e de seu marido estar empregada a deixa mais tranquila quanto às despesas e contas. Já trabalhou como aprendiz na CSN e atualmente está desempregada.

— Não tenho muitas esperanças (sobre o processo seletivo da CBSI), pois há poucas mulheres. Também tem muita gente com muita experiência. Faço extras pra ajudar em casa, mas o desemprego não afeta muito a família, pois meu esposo trabalha. Com meus extras, está dando pra manter. Vim aqui em busca de uma oportunidade de carreira e me especializar mais na área — declara.

Outro que está desempregado é Ronilson dos Santos, 29 anos, solteiro, que veio de Belém do Pará tentar a vida em Volta Redonda. Ele mora com a mãe, tem Ensino Fundamental completo e curso de solda e maçarico.

— Estou desempregado, fazendo um bico aqui e ali. A gente vai se virando como pode. Quem sabe não tem uma vaga pra mim? Estou aqui desde as 8h. A empresa deu almoço, isso foi bom. Não ter emprego afeta tudo, porque não tem como comprar as coisas pra dentro de casa. Muita frustração — afirmou.

Já Leonardo Henrique da Silva, de 28 anos, casado, com uma filha, está empregado. Ele não tem curso profissionalizante e está terminando o ensino médio. O motivo de ter participado do processo seletivo é a busca de uma oportunidade de emprego com melhor remuneração.

— Tenho emprego, mas o que ganho não dá para manter a minha família. Estou buscando a vaga de mecânico. Estar num emprego que não paga bem afeta muito na vida financeira e na espiritual. Afeta meu relacionamento com minha esposa e filha. Não dá pra cobrir as despesas da casa e, como a casa é pequena, a minha filha ouve o que conversamos — .

Formação

A grande maioria das pessoas que se candidataram a uma das vagas oferecidas tinha formação profissional compatível com alguma das funções ofertadas. Pelo menos em parte, isso pode ser atribuído à oferta de cursos profissionalizantes na cidade. A seleção vai escolher 250 pessoas para diversas funções, todas elas necessitando de algum tipo de formação profissionalizante.