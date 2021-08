Matéria publicada em 5 de agosto de 2021, 17:19 horas

Barra Mansa – Um morador de Barra Mansa conquistou uma bolsa de estudos para cursar Bacharelado em Música, em Universidade de Israel. Pedro Bayer, de 24 anos, conquistou a única vaga oferecida pela Buchmann-Mehta School of Music de Tel Aviv. Com viagem programada para início de outubro, mesmo com a bolsa, ele terá que arcar com despesas como alimentação e seguro saúde.

Vaquinha online

O visto do músico para entrar no país é de estudante o que não permite que ele consiga trabalho por lá. Por isso, Pedro criou uma vaquinha online para que, quem puder ajudar, contribua para que a ida do jovem para a universidade. Segundo a vaquinha, a meta a ser alcançada é de 50 mil reais.

A vaquinha Online já está disponível e o link para acessar é: http://vaka.me/2245100.

Trajetória musical

Aos oito anos de idade, Pedro Bayer teve seu primeiro contato com o Projeto Música nas Escolas. Ele não sabia, mas as aulas de pífaro com o professor José Flávio mudariam sua vida.

Inicialmente, ele acompanhava o irmão nas aulas e controlava a curiosidade ao observar os instrumentos, queria mexer, até que o professor decidiu o inserir na turma. Anos depois, ele deu início às aulas de oboé, outro instrumento da família das madeiras.

Pedro ficou no Projeto Música nas Escolas até Outubro de 2016, quando prestou prova para Orquestra Jovem de São Paulo. O desejo de estudar fora do Brasil surgiu pela admiração ao principal oboísta da Filarmônica de Israel e também professor Dudu Carmel. A intenção era tentar a vaga em mais de uma universidade fora do país, porém essa opção foi se estreitando por conta da pandemia.

O processo para Buchmann-Mehta School of Music em Tel Aviv era todo online, o que possibilitou que o músico pudesse realizar o sonho. No processo seletivo, além de uma série de vídeos tocando o instrumento, Pedro fez provas de idiomas e passou por uma entrevista com os diretores da Universidade. A instituição oferece apenas uma bolsa integral para todos os alunos, e o morador de Barra Mansa foi quem conquistou essa vaga. Ele vai cursar Bacharelado em Música.

Para o jovem, essa grande conquista começou no Projeto Música nas Escolas.

– O projeto significa o rumo da minha vida. Hoje quando paro e olho pra trás, vejo como era a realidade, como as coisas eram e foi Deus quem colocou isso na minha vida. A partir do momento que o projeto entrou na minha vida, mudou todo meu futuro, hoje eu tenho objetivos de vida. Eu não fazia ideia que poderia morar em São Paulo e muito menos fora do país – comentou.

Pedro encara a música como um instrumento que transforma vidas, que faz enxergar a realidade de forma clara.

– A música é um sopro de vida. É um instrumento que a gente precisa para cuidar do nosso interior – concluiu.