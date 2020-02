Resende tem caso suspeito de coronavírus

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2020, 19:00 horas

Resende- Uma jovem deu entrada em um hospital particular nesta quinta-feira (27) com sintomas do coronavírus. Ela esteve recentemente na Europa, inclusive na Itália. A jovem recebeu atendimento médico e foi orientada a ficar de quarentena em casa até o resultado do exame, que pode confirmar ou não a contaminação do coronavírus.

A jovem foi ao hospital depois que apresentou problemas respiratório. Foi coletado sangue para exame, que será feito no Laboratório Central Noel Nutels (Lacen-RJ). O resultado deve sair em até 72 horas.

A Secretaria Municipal de Saúde acompanha o caso, que será reconhecido como suspeitos somente após confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu. A Vigilância Epidemiológica Municipal também foi notificado e vai acompanhar o quadro da paciente. Ela não tem doenças crônicas e apresentou os sintomas respiratórios leves. Por isso, foi liberada para ficar em sua residência.

Em nota, o Hospital da Unimed Resende informou que notificou a vigilância epidemiológica por causa de um caso suspeito pelo novo coronavírus (COVID-19). A paciente confirmou que esteve em áreas de risco nos últimos dias, a unidade médica seguiu todos os protocolos do Ministério da Saúde. A Unimed Resende informou ainda que a unidade continua funcionando normalmente e reforça que todos os protocolos de segurança forma dotados, não havendo motivo para pânico.

Sem alarme

Em nota, a Secretaria de Saúde disse que a população não deve ficar alarmada. Disse ainda que os moradores devem tomar os cuidados que estão sendo divulgados pelo Ministério da Saúde.

Os principais cuidados

Higienize as mãos

Lave suas mãos frequentemente com água e sabão ou com uma solução de álcool em gel.

Por quê? Esfregar as mãos ajuda a eliminar traços do vírus que podem estar presentes em lugares de uso comum.

Mantenha distância social

Mantenha pelo menos um metro de distância de pessoas que apresentam tosse ou espirros constantes.

Por quê? A tosse e o espirro propagam pequenas gotas de secreção e saliva que podem conter vírus. Com a proximidade, a chance de respirar ou ter contato essas gotículas aumenta.

Evite tocar os olhos, o nariz e a boca

Evite coçar, esfregar ou ter qualquer tipo de contato com as mucosas. Essas áreas têm contato direto com a corrente sanguínea e são mais sensíveis à presença de agentes de contaminação

Por quê? As mãos estão em contato constante com superfícies que podem ser vetores de transmissão de vírus e bactérias. Mantê-las longe das mucosas diminui a chance de ficar doente.