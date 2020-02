Jovem de Resende está em quarentena com suspeita de coronavírus

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2020, 18:49 horas

Resende- Uma jovem de Resende deu entrada em uma unidade particular nesta quinta-feira (27) com sintomas do coronavírus, ela esteve no exterior recentemente, inclusive na Itália. De acordo com as primeiras informações, a jovem recebeu atendimento médico e foi orientada a ficar de quarentena em casa até o resultado do exame, que pode confirmar ou não a contaminação do coronavírus. O resultado deve sair em até 72 horas, a Secretaria Municipal de Saúde acompanha a investigação do diagnóstico.