Jovem de Volta Redonda atingida por tiro de fuzil no Rio deixa o CTI

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 07:56 horas

Rio – A jovem Juliana Medeiros, de 17 anos, que foi atingida por um tiro de fuzil no pescoço, na manhã de domingo, dia 12, deixou o CTI e tem situação estável. Ela passou por uma cirurgia no mesmo dia e aguardava 48 horas pela avaliação dos médicos para saber como reagiria. Juliana, que é moradora de Volta Redonda, foi socorrida no mesmo dia e encaminhada para o Hospital Geral de Bonsucesso, mesma unidade onde foi feita a cirurgia. Ela foi atingida pelo disparo quando passava de carro pela Linha Vermelha, na entrada do Rio de Janeiro.

Juliana é namorada de um dos filhos do subsecretário estadual de Saúde, o empresário Bruno Marini, de Barra Mansa, que não estava no veículo. De acordo com o subsecretário, o carro era guiado por sua esposa e levava ainda mais dois filhos do casal, além da vítima. Todos seguiam para Cabo Frio, cidade onde o namorado da jovem já se encontrava e de onde aguardava a chegada da família.

Em conversa com o DIÁRIO DO VALE, Bruno Marini destacou que Juliana está bem e que a princípio não vai ter sequela e se tudo correr bem, receberá alta na quinta-feira (16).