Jovem de VR é atingida por bala perdida na Linha Vermelha

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 02:31 horas

Rio/Volta Redonda – Uma moradora de Volta Redonda, de 17 anos, foi vítima de bala perdida na manhã deste domingo (12) quando passava pela Linha Vermelha, no Rio de Janeiro.

A adolescente estava no carro com o namorado e a mãe dele, que são filho e esposa do Subsecretário de Saúde do estado, Bruno Marini. De acordo com as primeiras informações, a jovem teria sido atingida no pescoço, por um tiro de fuzil. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital, passou por cirurgia e segue internada no CTI.