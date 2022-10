Jovem e adolescente são vítimas de tentativa de homicídio em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 10:54 horas

Volta Redonda – Dois homens, armados de revólveres, atiraram num veículo Gol, que estava ocupado por um jovem, de 23 anos, e um adolescente, de 17. Os disparos foram feitos na quarta-feira, dia 5, no bairro Três Poços. O menor foi atingido e levado para o Hospital São João Batista. Eles teriam ido ao local apos marcarem encontro com uma mulher.

O carro foi alvejado com quatro tiros. As vítimas conseguiram fugir em direção a Rodovia do Contorno e pediram ajuda a policiais militares no Posto de Policiamento Comunitário (PPC) no Jardim Vila Rica, às margens da Rodovia dos Metalúrgicos.

Os agentes chegaram a ir até o local dos disparos, mas não encontraram os atiradores. O motivo da tentativa de homicídio é desconhecido pelas vítimas. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.