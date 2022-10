Jovem é agredida após o cobrar débito de pensão alimentícia

Matéria publicada em 14 de outubro de 2022, 13:33 horas

Barra Mansa – Uma jovem, de 22 anos, registrou na Delegacia de Barra Mansa, que foi agredida após cobrar do ex-companheiro, débito de pensão alimentícia. As agressões teriam ocorrido quinta-feira (13), no bairro Vila Nova, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi agredida com chutes e socos, chegando a desmaiar. Ela foi medicada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Centro da cidade, antes de fazer a ocorrência na Delegacia de Barra Mansa.