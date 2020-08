Jovem é apreendido por porte ilegal de arma em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 08:21 horas

Adolescente foi encontrado pela PM com uma pistola

Volta Redonda – Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por policiais militares do 28º Batalhão na quarta-feira (19), em Volta Redonda, por porte ilegal de arma de fogo. Uma pistola calibre .40, com carregador e oito munições, também foram apreendidos.

De acordo com a PM, o flagrante aconteceu na Rua Barão de Mauá, no bairro Jardim Belmonte. Os agentes tinham acabado de chegar ao Posto de Policiamento Comunitário do bairro quando avistaram o jovem próximo ao escadão que existe na localidade. Durante abordagem, todo o material foi encontrado.