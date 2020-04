Jovem é apreendido por suspeita de tráfico de drogas em Resende

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 14:24 horas

Resende – Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por policiais do 37º BPM na tarde desta quinta-feira (23), após ser flagrado com 10 pinos de cocaína, na Avenida Vicente Ziradio Neto, no bairro Jardim Aliança, em Resende.

Policiais Militares faziam patrulhamento pelo local, quando abordaram o jovem. Após revista, todo o material foi encontrado. Mediante o flagrante, o adolescente foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas e encaminhado para a 89ª DP (Resende).