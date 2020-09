Jovem é apreendido por suspeita de tráfico em Porto Real

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 08:25 horas

Sete pinos de cocaína e uma pedra de crack foram apreendidos com suspeito na quarta-feira, dia 16, no bairro Jardim das Acácias após denúncia

Porto Real – Um jovem, de 16 anos, foi apreendido por policiais militares do 37º BPM na tarde desta quarta-feira, 16, na Rua 15, no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a PM, a apreensão foi possível após denúncia anônima, indicando que o rapaz estaria vendendo entorpecentes no endereço. Cientes, os militares foram ao local e durante abordagem, encontraram 07 pinos de cocaína e 01 pedra de crack com o suspeito.

A PM afirma que uma mulher, de 35 anos, responsável pelo adolescente, compareceu à 100ª DP (Porto Real) durante o registro da ocorrência, para medidas cabíveis. Segundo os militares, o rapaz foi enquadrado no art 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo apreendido.