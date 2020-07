Jovem é apreendido por suspeita de tráfico no bairro Água Limpa, em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de julho de 2020, 07:57 horas

Volta Redonda – Um jovem, de 15 anos, foi apreendido por policiais militares na quinta-feira (16), em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de Drogas. Seis tiras de maconha, 69 pinos de cocaína, uma embalagem de seda, além da quantia de R$ 192,00 foram apreendidos. O material foi encontrado na Rua Pascoal Silva, na Servidão Martins Avelar, no bairro Água Limpa.

De acordo com a PM, agentes faziam patrulhamento pelo bairro Jardim Amália, quando recebeu a denúncia passada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que suspeitos de tráfico estariam no bairro Água Limpa vendendo entorpecentes. Ao chegarem ao local, conseguiram localizar o suspeito apreendido e durante revista, parte do material foi encontrado.

Ainda de acordo com a PM, outro suspeito conseguiu fugir, mas deixou para trás, uma sacola contendo 57 pinos de cocaína e a quantia de R$142,00. O jovem e todo o material foram encaminhados até a 93ª DP (Volta Redonda).