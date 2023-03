Jovem é assassinada a tiros na Liberdade, em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de março de 2023, 22:00 horas

Resende – Uma jovem de 19 anos foi morta a tiros na noite desta segunda-feira (13), no bairro Liberdade, em Resende. O crime ocorreu por volta das 20 horas. Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para verificar a informação de disparos de arma de fogo na Avenida Riachuelo. No local, encontraram a jovem, que foi socorrida ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada ao Hospital de Emergência, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há suspeitos do crime. O caso foi registrado na 89ª DP, que seguirá com as investigações.