Jovem é assassinada em Resende

Matéria publicada em 6 de julho de 2020, 07:30 horas

Resende – Uma jovem, identificada como Isabela Gonzaga, de 18 anos, foi assassinada na noite de domingo (05), em Resende. A vítima foi baleada na Rua Almirante José Custódio de Melo, no bairro Liberdade.

De acordo com policiais militares, equipes do 37º Batalhão foram ao local após serem notificados sobre o crime e encontraram a jovem caída, já sem vida. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e constatou a morte da jovem no local.

Testemunhas informaram à PM que quatro suspeitos encapuzados passaram pelo local e dois deles atiraram na vítima, fugiram em seguida. Após perícia, o corpo foi removido pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Resende. A ocorrência foi registrada na 89ª (Resende).