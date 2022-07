Jovem é assassinado a tiros em Três Rios

Matéria publicada em 19 de julho de 2022, 18:25 horas

Três Rios – Um jovem, de 24 anos, foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (18) em Três Rios. O crime aconteceu Rua Major Vicente Guedes, no bairro Jardim Glória.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima já foi encontrada sem vida.

A perícia esteve no local do crime para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade.

O caso foi registrado na delegacia de Três Rios e está sendo investigado.