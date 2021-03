Jovem é assassinado dentro de bar em Resende

Matéria publicada em 10 de março de 2021, 08:10 horas

Outra vítima, de 16 anos, foi encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende com ferimentos; ninguém foi preso

Resende – Um jovem, de 21 anos, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (9), dentro de um bar, localizado no bairro Morro do Batista, em Resende. Um adolescente, de 16 anos, ficou ferido e não corre risco de morte. O caso foi registrado na 89ª DP (Resende).

Segundo consta na ocorrência, a PM foi acionada após informações sobre disparo de arma de fogo, e, ao chegar, encontrou as vítimas caídas no chão, com marcas de tiros pelo corpo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou o óbito da primeira vítima, encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) de Resende.

O adolescente, ferido, foi encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende, para passar por cirurgia. Segundo policiais do 37º Batalhão, o proprietário do estabelecimento, de 60 anos, informou que as vítimas jogavam sinuca no momento em que um Voyage, prata, parou em frente ao bar e três suspeitos, encapuzados, iniciaram os disparos de arma de fogo contra os jovens. Ninguém foi preso.