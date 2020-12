Jovem é assassinado em Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2020, 07:22 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 23 anos, foi morto a tiros na Rua Major José Bento, na Vila Brígida, em Barra Mansa, na noite dessa quarta-feira (30). Outro, de 26, foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, com ferimento na coxa e, aparentemente, fratura em um dos pés. O caso foi registrado na 90ª DP.

De acordo com a PM, os agentes encontraram a vítima fatal no local, já sem vida. Após perícia da Polícia Civil, foram recolhidos 23 cartuchos calibre 9mm no local do crime. Não há informações sobre suspeitos e o que teria motivado o crime.