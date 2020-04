Jovem é assassinado em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de abril de 2020, 22:44 horas

Vítima tinha 16 anos; um homem, de 25 anos, foi baleado e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa

Barra Mansa – Um jovem, de 16 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (06), na Avenida Cristiano dos Reis Meireles Filho, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

Segundo a ocorrência, as circunstâncias do crime não foram divulgadas. A PM afirma que foi ao endereço após tomar conhecimento de um tiroteio na localidade e ao chegar, o Corpo de Bombeiros já havia atestado a morte do rapaz.

De acordo com a PM, o jovem divulgou há alguns dias, uma publicação em uma rede social, avisando que havia sido vítima de tentativa de homicídio. Após perícia, o corpo será removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Três Poços, em Volta Redonda. Ninguém foi preso.

Um homem, de 25 anos, foi vítima de bala perdida enquanto passava pelo local. De acordo com a PM, ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa e não corre risco de morte. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).