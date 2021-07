Jovem é assassinado em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 07:45 horas

Crime aconteceu no bairro Minerlândia

Volta Redonda – Um jovem de 23 anos, foi assassinado a tiros na noite do domingo (18), no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. O crime aconteceu na Rua Andrelândia, no ponto do bairro conhecido como “Borelzinho”. O crime foi registrado na 93ª DP.

Policiais militares do 28º Batalhão foram acionados para averiguar disparos de arma de fogo no endereço e encontraram a vítima sem vida no local. Após perícia, o corpo foi levado ao IML de Três Poços, em Volta Redonda.

A PM não deu detalhes sobre o crime até o momento.