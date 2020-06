Jovem é assassinado em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de junho de 2020, 09:38 horas

Vítima, de 20 anos, foi morta a tiros na noite de sábado no bairro Açude II

Volta Redonda – Um jovem, de 20 anos, foi morto a tiros na noite de sábado, em Volta Redonda. O crime aconteceu na Rua 10, no Açude II.

Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada com vida por populares ao Hospital do Retiro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a unidade, que não confirmou a informação.

O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda). Não há informações sobre a motivação do crime. Ninguém foi preso.