Jovem é baleado em bar no bairro Vila Nova

Matéria publicada em 20 de outubro de 2022, 16:33 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 19 anos, foi baleado no braço na madrugada desta quinta-feira (20) após ser ameaçado em um bar, na Rua José Melchiades, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa.

O rapaz, que é motoboy, tinha acabado de sair do serviço e foi ao bar encontrar alguns amigos após o jogo da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians.

Quando chegou ao local, o jovem contou à PM que dois homens passaram por ele o ameaçando. Alguns minutos depois, um dos homens voltou e atirou contra o jovem, que conseguiu se abrigar atrás de uma mureta, mas acabou sendo atingido.

O rapaz foi socorrido pelos amigos e levado para a Santa Casa de Barra Mansa. Já o suspeito de efetuar os disparos fugiu.

O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa) e está sendo investigado.