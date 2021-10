Jovem é baleado em Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de outubro de 2021, 09:08 horas

Barra Mansa – Homens que estavam em um carro preto, modelo e placa não anotados por testemunhas, atiraram a esmo e atingiram um jovem de 21 anos, na noite desse sábado, dia 30, em Barra Mansa. A vítima estava em frente ao Condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Paraíso, quando foi baleada e levada para a Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Testemunhas acreditam que os ocupantes do veículo ficaram irritados após uma pessoa, não identificada, ter gritado para eles abaixaram os faróis do carro, em que estavam. Ainda de acordo com testemunhas, duas pessoas desceram do veículo e atiraram, atingindo o jovem que nada tinha haver com o problema. A vítima permanece internada no hospital.