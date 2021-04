Jovem é baleado em Resende e morre no hospital

Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 08:40 horas

Vítima, de 20 anos, foi socorrida após ser baleada em frente ao portão de casa, no bairro Cabral

Resende – Um jovem, de 20 anos, morreu na noite dessa terça-feira, dia 06, em Resende. A vítima, baleada no portão de casa, na Rua Domingos Storino, no bairro Cabral, foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Emergência da cidade, mas não resistiu ao ferimentos. O caso foi registrado na 89ª DP.

Segundo consta na ocorrência, PMs do 37º Batalhão estiveram no endereço após tomarem conhecimento do caso e foram informados por populares que o jovem, baleado por diversas vezes, havia sido socorrido para unidade médica após os disparos. Os agentes conseguiram conversar com a namorada da vítima, de 23 anos, que informou que estava em casa com o jovem e em dado momento, alguém chamou o namorado no portão e disparou contra ele.

Um dos suspeitos, segundo a testemunha, usava blusa cinza e boné preto. Após os disparos, o suspeito foi visto fugindo dentro de um veículo VW Voyage, cinza. Não há informações sobre o que motivou o crime. Ninguém foi preso.