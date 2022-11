Jovem é baleado em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de novembro de 2022, 13:37 horas

Volta Redonda – Um homem, não identificado, é suspeito de atirar num jovem, de 25 anos, que se encontra internado no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A Polícia Militar informou que o crime foi no bairro Volta Grande, onde também moraria o atirador.

Segundo testemunhas, suspeito estava um veículo Paraty, quando atirou na vítima. O jovem foi submetido a uma tomografia. Ele não informou o motivo do atentado, que passou a ser investigada pelo delegado titular da 93ª DP Luiz Jorge Rodrigues.