Jovem e bebê são baleados em Valença

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 10:41 horas

Valença – Um jovem, de 20 anos, e um bebê, de quatro meses, foram baleados na noite de ontem (16), em Valença. PMs 10º Batalhão estiveram na Rua Doutor Eugênio de Souza Nunes, no bairro Novo Jardim, após receberem informações sobre o crime, onde testemunhas disseram que quatro homens armados se aproximaram do imóvel onde as vítimas estavam, atiraram e fugiram.

Segundo a PM, o jovem foi atingido por três tiros e o bebê levou um tiro de raspão na perna. Ainda segundo a PM, outras seis pessoas estavam no imóvel, mas não se feriram. As vítimas, feridas, foram socorridas para o Hospital Escola. De acordo com informações da PM, o jovem passou por uma cirurgia e, tanto ele quanto o bebê, não correm risco de morte; além disso, no hospital, a vítima informou aos agentes que estava sendo ameaçada de morte.

Os suspeitos do crime seriam da cidade do Rio e já foram identificados. Eles estavam sendo procurados pela polícia. A perícia da Polícia Civil recolheu seis estojos de calibre 9 milímetros no local do crime. O crime foi registrado na 91ª DP.