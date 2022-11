Jovem é detido após fazer manobras perigosas com moto em Resende - Diário do Vale

Jovem é detido após fazer manobras perigosas com moto em Resende

Matéria publicada em 21 de novembro de 2022, 10:57 horas

Resende – Um jovem, de 22 anos, foi abordado por policiais militares quando fazia manobras perigosas, empinando uma moto em via pública. A investida policial foi no domingo (20) na Avenida Presidente Vargas, no bairro Campos Elíseos, em Resende.

Além disso, o motociclista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e também estava sem os documentos de porte obrigatório do veículo. Os agentes observaram ainda, que a moto estava sem o lacre de segurança.

Por causa dessas irregularidades, a moto foi levada para o pátio da Guarda Municipal de Resende onde ficou apreendida.