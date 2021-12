Jovem é detido com 80 pedras de crack em Porto Real

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 11:09 horas

Segundo PMs do 37º Batalhão, adolescente foi encaminhado para 100ª DP; flagrante foi possível após denúncia

Porto Real – Um jovem de 16 anos foi detido pela Polícia Militar na noite de ontem (09), após ser flagrado com 80 pedras de crack durante abordagem na Rua 08, no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real. De acordo com a ocorrência, registrada na 100ª DP, o flagrante foi possível após denúncia de tráfico.

PMs do 37º Batalhão informaram que ao ser indagado sobre a denúncia, o adolescente confessou que estava no local vendendo drogas e que a “carga” estava escondida em área de mata. O jovem e todo material foram encaminhados para delegacia da cidade para medidas cabíveis. O suspeito foi autuado em flagrante no fato análogo ao Art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo apreendido.