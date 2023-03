Jovem é detido com cocaína em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 19:41 horas

Itatiaia – Um jovem, de 19 anos, foi detido com 14 pinos de cocaína por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar, na Rua da África I, em Itatiaia. Ação aconteceu nesta sexta-feira (10).

Segundo a Polícia Militar, durante patrulha no local, os agentes perceberam dois homens com comportamento suspeito. Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram um pino de cocaína com um deles e o outro foi ouvido como testemunha por não possui nenhum material ilícito. E, após buscas no local, mais 13 pinos de cocaína foram localizados.

Ambos foram levados para a 99ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Os dois foram liberados.