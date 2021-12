Jovem é detido com drogas em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2021, 09:49 horas

Segundo PMs do 38º Batalhão, 469 pinos de cocaína, 02 aparelhos celulares e R$571,00 em espécie foram apreendidos com o suspeito, conduzido para 107ª DP

Paraíba do Sul – Um jovem de 17 anos foi detido pela Polícia Militar na manhã deste domingo, 05, em Paraíba do Sul, após ser flagrado com 469 pinos de cocaína, 02 aparelhos celulares e R$571,00 em espécie.

Segundo PMs do 38º Batalhão, o flagrante aconteceu no Morro do Volante, localizado na Rua Evilásio Pereira Nunes, após denúncia anônima. Os agentes informaram que, cientes do caso, montaram cerco para captura do suspeito, que tentou fugir. Durante revista, todo material – acondicionados em duas bolsas – foi encontrado em posse do rapaz.

O adolescente foi conduzido para 107ª DP, onde, segundo a PM, assumiu a propriedade da droga e a condição de vendedor da mesma. O suspeito foi autuado ao crime de tráfico de drogas, com base do Art 33 da lei 11.343/06 permanecendo apreendido, à disposição da justiça.