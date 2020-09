Jovem é detido com revólver e material do tráfico no Vista Alegre, em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 13:49 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 17 anos, foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, 09, em Barra Mansa, por suspeita de tráfico de drogas.

Segundo a PM, a abordagem aconteceu na Rua W, no Loteamento Aiuruoca, no bairro Vista Alegre, e também resultou na apreensão de um revólver calibre 38; seis munições intactas do mesmo calibre; 20 sacolés de cocaína de R$10; uma balança de precisão; um rádio comunicador com base, um carregador e fone; 30 invólucros com maconha de R$100; além de 1500 etiquetas para endolação; dois invólucros com maconha de R$50 e 50 invólucros com maconha de R$10.

De acordo com a ocorrência, um policial militar abordou o suspeito no endereço, armado, e após contato com a equipe, outros agentes foram ao local para auxiliarem o militar. A PM afirma que o suspeito é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas e após o mesmo ser encaminhado ao imóvel onde reside, parte do material foi encontrada dentro de uma mochila e também nos fundos do imóvel.

Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado para a 90ª DP (Barra Mansa), permanecendo apreendido.