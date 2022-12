Jovem é detido com simulacro de pistola e drogas em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2022, 12:08 horas

Valença – Policiais militares prenderam um jovem, de 24 anos, com simulacro de pistola e drogas na madrugada deste sábado (31). O flagrante aconteceu na rua José Fagundes, no distrito de Santa Isabel Do Rio Preto, em Valença. Com o suspeito foram apreendidos um simulacro de pistola, uma munição calibre 9 mm, quatro eppendorfs de cocaína, um tablete de maconha, e R$ 20.

Segundo os agentes, o suspeito foi visto tentando fugir enquanto se desfazia do material atrás de um muro ao perceber os policiais. O jovem estava alterado quando foi abordado pelos agentes e foi conduzido algemado para a 91ª DP onde a ocorrência foi registrada.