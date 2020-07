Jovem é detido pela PM por suspeita de tráfico em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 08:01 horas

Apreensão aconteceu na noite de terça-feira (07) no bairro Bom Pastor; uma pistola, drogas e dinheiro foram encontrados

Barra Mansa – Um jovem, de 17 anos, foi detido por policiais militares na noite de terça-feira (07), em Barra Mansa. Uma pistola 7.65mm, seis papelotes de cocaína e R$77,00 em espécie, foram apreendidos com o suspeito, enquanto a PM fazia patrulhamento na Rua Geraldo Basílio, no bairro Bom Pastor.

De acordo com a PM, homens em atitude suspeita estavam em uma praça no momento do patrulhamento e ao notarem a presença dos policiais, fugiram correndo na direção de um beco. A PM afirma que durante cerco, ouviu um barulho nos fundos de uma residência e ao chegarem ao local, encontraram o suspeito caído, desacordado, em posse da pistola apreendida e com o dinheiro em um dos bolsos após revista pessoal. Após buscas, a droga foi encontrada no telhado onde o suspeito teria pulado durante a fuga.

Segundo a ocorrência, a PM prestou primeiros socorros ao suspeito, encaminhado até a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, a princípio, com o estado de saúde estável, de acordo com informações passadas aos policiais. A PM afirma que o suspeito tem várias passagens por tráfico.

A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).