Jovem é detido por dirigir bêbado e sem CNH em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de março de 2023, 11:44 horas

Veículo estava sem escapamento e com documento atrasado

Valença – Um jovem de 20 anos foi encaminhado à delegacia após ser flagrado, na madrugada desta terça-feira (28), dirigindo embriagado e em alta velocidade, um Fiat Uno, no Centro de Valença.

Policiais militares do 10º Batalhão estavam na Avenida Nilo Peçanha, no Jardim Dona Angelina, quando, por volta de 01h, observaram o veículo, que circulava sem escapamento. Durante abordagem, o jovem, que estava com os olhos vermelhos e tinha a fala arrastada, disse aos agentes que estava bebendo, e informou que não possui carteira de motorista e que o documento do carro está atrasado.

Ele foi conduzido à 91ª DP.