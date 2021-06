Jovem é detido por suspeita de tráfico de drogas em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 09:12 horas

Segundo PMs do 38º Batalhão, 103 buchas de maconha foram encontradas com adolescente de 16 anos

Paraíba do Sul – Um adolescente de 16 anos, foi detido pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (03), em Paraíba do Sul, após ser flagrado com 103 buchas de maconha. Parte da droga foi encontrada em posse do suspeito durante abordagem na Avenida Paulo Pedro Lacerda, no bairro Liberdade, durante patrulhamento. O restante foi localizado na casa da avó do adolescente. A ocorrência foi registrada na 107ª DP (Paraíba do Sul).

Segundo PMs do 38º Batalhão, o rapaz havia sido avistado em atitude suspeita durante o dia, mas conseguiu fugir. Mais tarde, durante patrulhamento, os agentes receberam informações dando conta que o suspeito estaria, supostamente, vendendo entorpecentes no endereço. A PM afirma que o jovem foi abordado e após revista pessoal, 11 buchas de erva seca foram encontradas no bolso de sua bermuda. Ao ser indagado, o jovem, de livre e espontânea vontade, segundo os PMs, disse que mais 10 buchas da mesma droga seriam encontradas dentro de um pote de fermento em pó, escondido na mesma rua.

A PM informou que após a confissão, o suspeito levou os agentes até a casa da avó – o endereço não foi informado – e, no imóvel, após buscas, mais 82 buchas da mesma droga foram encontradas. Após o flagrante, o jovem foi encaminhado à 107° DP, onde foi autuado e responderá pelo crime de tráfico.