Jovem é encontrado morto em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 08:45 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 19 anos, identificado como Lorenzo Eduardo Terra Avelino, foi assassinado dentro de casa na noite desta sexta-feira (31). O caso aconteceu dentro de um banheiro da residência, no bairro Jardim Primavera, em Barra Mansa.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram até o local e encontraram a vítima caída de bruços, com ferimentos na face e no crânio. Até o momento desta publicação, não havia informações sobre o autor do crime.