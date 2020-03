Jovem é executada a tiros no Água Limpa em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de fevereiro de 2020, 23:45 horas

De acordo com as primeiras informações, ela foi morta com pelo menos 12 tiros

Volta Redonda- Iolanda Martins, de 20 anos, foi executada com pelo menos 12 tiros na noite deste sábado (29), na Rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. A vítima chegou a ser socorrida no Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil (93ª DP) abriu inquérito para investigar o homicídio, ainda não há suspeitos do crime. O corpo da jovem será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços.