Jovem é flagrada com pistola e fuzil em ônibus na Via Dutra

Matéria publicada em 10 de agosto de 2022, 11:48 horas

Piraí – Uma jovem, de 22 anos, foi flagrada nesta quarta-feira (10) por policiais rodoviários federais com uma pistola de calibre .40, com três carregadores e um fuzil de calibre 5.56, também com três carregadores. Ela estava em um ônibus que fazia a linha Goiânia-Rio de Janeiro.

O veículo foi interceptado na Via Dutra, Km 227, em Piraí. As armas estavam numa mala no bagageiro do ônibus. Também foram encontradas 142 munições de calibre 5.56 e uma mira laser red dot para pistola.

A autora disse que receberia R$ 3 mil para transportar o armamento de Goiânia a capital fluminense. O flagrante da PRF foi encaminhado para a Delegacia de Piraí.