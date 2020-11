Jovem é flagrado com farto material entorpecente em Três Rios

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 08:27 horas

Ao todo, 820 gramas de cocaína, 1,4 quilos de mistura para cocaína e 565 gramas de maconha foram apreendidos pela PM na segunda-feira, dia 16, no bairro Cantagalo

Três Rios – Um jovem, de 19 anos, foi preso por policiais militares do 38º Batalhão na tarde de segunda-feira, dia 16, em Três Rios, após ser flagrado com 820 gramas de cocaína, 1,4 quilos de mistura para cocaína e 565 gramas de maconha.

De acordo com a PM, o flagrante foi possível durante patrulhamento na estrada do Passatempo, no bairro Cantagalo. O jovem foi visto em atitude suspeita – apresentando nervosismo – próximo à uma mochila nos arredores de uma árvore. A PM afirma que durante abordagem, encontrou vasto material entorpecente dentro da mochila e que após indagar o rapaz sobre o material, o mesmo levou os agentes até uma área de mata, onde mais drogas foram encontradas.

Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado à 108º DP (Três Rios), onde foi autuado no artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo preso, à disposição da Justiça.