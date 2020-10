Jovem é flagrado pela PM com 30 invólucros de maconha em Resende

Matéria publicada em 24 de outubro de 2020, 09:06 horas

Resende – Um jovem, de 22 anos, foi detido por policiais militares do 37º Batalhão, após ser flagrado com 30 invólucros de maconha na noite dessa sexta-feira (23), na Rua Sebastião Lam, no bairro Fazenda da barra I, em Resende.

De acordo com a ocorrência, equipes do setor de monitoramento das câmeras de segurança da prefeitura informaram aos miliares que um homem, em atitude suspeita, teria guardado um embrulho numa galeria de chuva.

Após buscas, todo o material foi encontrado. O suspeito foi encaminhado para a 89ª DP (Resende), onde permanece preso, por suspeita de tráfico de drogas.