Jovem é flagrado pela PRF sem habilitação e com maconha na Via Dutra

Matéria publicada em 11 de junho de 2022, 09:01 horas

Itatiaia – Um jovem, de 21 anos, assinou na sexta-feira (10), um termo circunstanciado se comprometendo comparecer à Justiça quando for solicitado. Ele assumiu o compromisso após ser flagrado por policiais rodoviários federais, conduzindo um veículo Santana, sem portar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na Via Dutra, KM 311, rotatória do retorno de Penedo, em Itatiaia.

Além disso, o rapaz responderá também em liberdade por posse de droga. No painel do carro foram encontrados dois cigarros de maconha.

O motorista alegou que era para consumo próprio. Pela infração de trânsito cometida, o suspeito recebeu uma multa no valor de R$ 880 e o veículo ficou apreendido até que apareça um condutor habilitado para dirigir o Santana.