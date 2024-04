Jovem é morta com três tiros na cabeça no Ilha Parque, em VR

Volta Redonda – Uma jovem identificada como Nicolly Gomes Eustáquio, de 18 anos, foi assassinada a tiros na tarde desta quarta-feira (20) no Ilha Parque. O crime aconteceu na Rua Herbert Vianna, próximo ao Centro de Referência em Assistência Social (Cras). Ela estava andando de bicicleta pela rua quando foi abordada por uma pessoa que lhe desferiu, na cabeça, três tiros de calibre .40. Ela morreu na hora. Tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros foram acionados. A cena do crime foi periciada e o corpo, levado para o Instituto Médico Legal (IML) em Três Poços.

