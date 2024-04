Jovem é morto a tiros em Engenheiro Passos

Uma segunda vítima, que chegou ser atingida de raspão na perna direita por um dos tiros, foi levada ao Hospital de Emergência de Resende. Segundo relatos do envolvido, o autor dos disparos fugiu do local portando uma pistola.

Segundo apurado pela reportagem, os agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram até o endereço após receberem informações de moradores sobre disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram o corpo de Erton próximo à entrada da fazenda São Gabriel.