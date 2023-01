Jovem é preso após furtar loja em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 19:24 horas

Volta Redonda – Um jovem, de 22 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (4) por agentes da Operação Segurança Presente após furtar uma caixa com uma piscina e vários chocolates em uma loja na Rua 16, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. De acordo com os policiais, a lojista reconheceu o suspeito que estava na Rua 14 na Vila. Ele tentou fugir, mas foi cercado e preso pelos agentes. O jovem ainda tentou resistir com socos e chutes, chegando a rasgar a farda de um dos policiais que realizaram o flagrante.

Ainda de acordo com os policiais, o suspeito estava com uma piscina, 24 chocolates e uma faca. Ele foi encaminhado para a 93ª DP onde a ocorrência foi registrada.