Jovem é preso com 271 pinos de cocaína em Resende

Matéria publicada em 4 de maio de 2023, 19:57 horas

Resende – Um jovem de 20 anos foi preso, nesta quinta-feira (4), com 271 pinos de cocaína, 20 trouxinhas de maconha e R$ 29,00. Ação foi realizada por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar na Rua das Palmeiras, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Segundo os agentes, o suspeito foi visto vendendo drogas com uma mochila preta durante patrulhamento no local. Ao perceber os policiais, o jovem correu e foi alcançado e detido dentro da casa dele, onde foi encontrado todo o material apreendido. Dentro da residência também estava uma mulher que se apresentou como a namorada do suspeito e afirmou aos policiais que não sabia sobre os entorpecentes.

Ambos foram levados para a 89ª DP, onde a mulher foi ouvida e liberada. O jovem permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas.